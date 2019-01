See sink pole üldse sink, vaid erakordne optiline illusioon

Näeb välja nagu sink, lõhnab ka, on aga hoopis ... suitsuarbuus, mida pakub New Yorgis asuv restoran Ducks Eatery. See kulinaarne katsetus on müügil olnud viimased pool aastat, ahvatleb päris krõbeda hinna ja vähemalt 30päevase ootenimekirjaga.