Maailma esimene Pusheeni kohvik avatakse Singapuris

Pop-up-projekti kallal töötab Ameerika kunstnik ja illustraator Claire Belton, kes tutvustas esimest korda internetiavarustes koomiksitegelast Pusheeni 2010. aastal. Tegelase prototüübiks on tema enda samanimeline kass.

Belton tegeleb kohvikuinterjööriga ja toiduinstagrammija Little Miss Bento annab oma panuse Pusheeni-teemalisele menüüle, milles on pearoad (halli riisi Pusheen magab köögiviljaasemel), maiustused (Pusheeni makroonid, tassikoogid, küpsised ja koogid) ning joogid (piimad ja kuumad kakaod, millel on Pusheeni nägu peal, hulgaliselt roosasid jooke väikse vahupilvekesega).