Selle mehe menüüs on sajandivanused ja vanemad toidud

Kas sa oled kunagi mõelnud, mida üldse sõdurid lahinguväljal, mägedes või merel sõid? Üks mees januneb suisa pööraselt selle teadmise järele ja on asunud erakordse innuga toitude kallale, mille säilivusajad on ületanud ilmselt kõikvõimalikud «parim enne» kuupäevad.

Steve1989MREinfo on tegelaskuju, kes sööb sõjaaegset normitoitu vabatahtlikult kaamera ees ja tema YouTube'i kanal on enesestmõistetavalt ülipopulaarne.

See suurepärane uurija on kogunud üle saja erineva MRE ehk toiduratsiooni, millega on silmi nuumanud juba üle 117 miljoni vaataja, kirjutab FineDiningLovers. Senini kõige vanem «kuivik» on 153aastane, kuiv kreeker, mis leiti 1863. aasta Ameerika Kodusõja toidupakist, mille lõhna ta kirjeldas kui «vanu raamatuid» ja «koitõrjepalle», mis muidugi ei takistanud tal ampsu võtmast.

Paljud tema toidunäidised on oma tähtaja ületanud nagu puuderjas juust või kirmetanud Teise Maailmasõja aegsed küpsised, aga tundub, et ta on õnnesärgis sündinud. Vaata, kuidas ta proovib venelaste guljašši või prantslaste jaanalindu jõhvikakastmes, aga vast on kohane öelda, et ära proovi seda kodus.