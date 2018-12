Õnnis krõks aastavahetuseks: rikkalik ja siidine brüleekreem

Kui koor on kuum, vahusta see tasapisi munarebusegusse. Sega sisse vanilliekstrakt. Selle maitse nimel tasub panustada vanillikvaliteeti! Vala segu läbi sõela vormidesse, jaota ühtlaselt. Vala kuum vesi ahjuplaadile, et see ulatuks poole vormi kõrguseni. Aseta plaat ahju. Küpseta, kuni segu on peaaegu küpsenud, ent keskosast võdisev. Selleks kulub väiksemate vormidega (5 cm kõrged) umbes 30–35 minutit ja madalamate vormidega (2,5 cm) umbkaudu 25 kuni 30 minutit.