Kummaline väide: kas enam ei pea šampanjaklaase ka pesema?

Autor muidugi arvas, et küllap ei osanud prantslanna inglise keelt piisavalt, kuid too jäi enesele kindlaks. Selgub, et need väiksed tolmuosakesed, mida me nii suure rutu ja õhinaga klaasidelt maha nühime, on selle piduliku ja elevusttekitava kihina salajaseks koostisosaks. Oma jutu tõenduseks suunas baaridaam sõrme peene mullijoa poole, mis liikus ülespoole — need saavad alguse ühest kohast, ja eeldatavasti justnimelt sealt, kus asub väike tolmukübe.