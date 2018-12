Toiduteaduse uus püha graal - maailma esimene laboris kasvatatud steik

Kuuldused, et laboris kasvatatakse liha, on juba nii mõnedki aastad liikunud. Kui räägitakse nii-öelda puhtast lihast, mis pole tapamajast pärit, siis peetakse silmas ikka hakkliha ja burgereid, hoopis suurem väljakutse on olnud aga õige steigi loomine.