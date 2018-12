Need küpsetised on Buckinghami palee pühadelemmikud

Kuninganna Elizabeth II on paras maiasmokk. Pühade ajal ei saa kuninglike kondiitrite sõnul tema kõrgeaususel küllalt piparkookidest, nagu antakse teada Briti kuninglikul kodulehel RoyalUk.

Kuningliku perekonna armastatud piparkoogiretsept on samas ka üleval. Sellest kogusest saab vaid 10 piparkooki, kuid sa võid ju koostisaineid kahe- või kolmekordistada. Ja pane tähele, et koostisaineid mõõdetakse kaalu, mitte mahu järgi. Seega otsi oma köögikaal välja. Kui ei, siis läheb teisendamiseks.

Miks see retsept nii kaua aega võtab?

Kõige tähtsam selle kuningliku meetodi juures on kondiitrite sõnul ootamine.

See ongi kõik, enne kui taina lahti rullid ja kujud välja lõikad. Sealjuures on kasulik nad jälle tunnikeseks külma panna, et piparkoogid vormist välja ei läheks.