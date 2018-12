See on söögikohtade konkurentsitult räpaseim ese

Ühe jaoks on alati puhtusest läikiv koduköök elementaarne, teisele mitte ilmtingimata, kuid väljas süües ei taha me keegi kokku puutuda antisanitaarsete oludega. ABC uuris, millised asjad on keskmisel restoranilaual kõige räpasemad. Nii mõnigi tulemus oli päris üllatav.