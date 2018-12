4 nutikat nõuannet, mida teha jõulusöömast järele jäänud roogadest

Jõulud ja aastavahetus on aeg, mil lauad on heast ja paremast lookas. Tihtipeale varutakse toidukraami varuga. Jõululauda võiks pikemalt ette planeerida ja mõelda ka sellele, mida teha järelejäänud toiduga. Näiteks alles jäänud lihapraest on võimalik valmistada nii suppe, pastaroogi kui ka salateid.

Kergendust pakkuv lihasupp – või salat

Pärast pikki ja kõhule raskeid sööminguid on kerged ja värsked toidud heaks vahelduseks. Toekamatele roogadele võiks vahelduseks proovida lihasalatit. Sega selleks omavahel roheline salat, veiseliha tükid, õrnalt praetud šampinjonid, marineeritud punane sibul ning maitsesta natukese palsamiäädikaga.

Heaks vahelduseks on ka supp, mille koostis pakub kodukokale ohtralt fantaasiaruumi. Näiteks tummine lihasupp on talveaega imehästi sobiv kõhutäide ja eelnevalt küpsenud liha muudab selle valmistamise eriti lihtsaks. Eelküpsenud liha on soovitatav lisada supile kõige viimasena.

Kodune tänavatoit

Pärast kurnavat kokkamist ning külluslikku pidusöömaaega on ka tänavastiilis Mehhiko toit mõnusaks vahelduseks. Tükelda liha suupärasteks tükkideks ning kasuta lisandina maitsvate mehhikopäraste burritode või tortillade valmistamisel. Koostisosad võib paigutada erinevates anumates ka lauale, et iga sööja saaks endale meelepärase eine ise valmis meisterdada.

Lihakas nuudliroog

Kes soovib väheke toekamat rooga valmistada, siis lihakas nuudliroog on selleks ideaalne. Viiluta liha väiksemateks tükkideks ning valmista nendest üks kosutav pühadejärgne nuudliroog. Lisa juurde praetud aedvilju nagu näiteks paprika, suvikõrvits või baklažaan ning anna traditsioonilisele Eesti pidusöögile uus elu vahemeremaade köögi võtmes.

Täidetud paprikad