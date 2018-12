Kas teadsid, et sa ei tohiks toidunõusid enne masinasse panekut loputada?

Oled mõistnud hukka neid inimesi, kes lihtsalt keelduvad nõusid enne masinasse panekut loputamast, sest sinu arvates on mustade nõude masinasse panek rõve? Paljud on loputamise vahele jätnud võib-olla puhtalt laiskusest, kuid tegelikult on olemas reaalne põhjus, miks selline teguviis on õige.