Vesivannis küpsenud seasüda aasiapärases leemes

Mõeldes lähenevale aastavahetusele, soovitavad restoranide Härg ja Pull lihasõpradest köögikunstnikud Enn Tobreluts ja Hanno Kuul üllatada sõpru ja pere seasüdamest valmiva maitsva roaga. Kuna süda on liigutav lihas, siis on selle liha tummisem ja tihkem, mis sobib eriti hästi just sous-vide meetodil ehk vesivannis küpsetamiseks. Aasiapärases leemes kohtuvad aromaatne küüslauk ja krehvtine tšilli. Särtsakad laim ja juunosidrun seovad roa ühtseks tervikuks ning viivad maitserännakule eksootilistesse paikadesse.