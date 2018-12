Kas mangod alandavad vererõhku ja hoiavad soolestiku korras?

Lõuna-Aasias on mango olnud lugematuid aastaid toitumise verstapostiks. See on muide nii India, Pakistan kui Filipiinide rahvuslik puuvili. Mangos peituvatest vitamiinidest ja mineraalidest oled ehk isegi kuulnud, kuid nad sisaldavad ka polüfenoole, mis on ideaalsed mikrotoitainete allikad.