Omad hoiatavad: jäta need 10 asja kiirtoidukohas tellimata

Kiirtoidukohas pole sul tavaliselt õrna aimugi, kuidas kohapeal «kokatakse». Sina näed vaid lõpptulemust: kreemjat pehmet portsjonit või grillitriipudega burgerit, kirjutab Food & Wine ja vahendab AskRedditi internetiküsitluse tulemusi. Nähtavati peavad töötajad teinekord küllaltki räpase tõega kokku puutuma, olgu asi ebasanitaarsetes oludes, nirus kvaliteedi ja hinna suhtes või lihtsalt tüütus valmistamisprotsessis.

1. Joogiautomaadid

«Ma töötasin kohalikus kohvikus ja mitte keegi ei puhastanud kunagi karastusjoogiautomaate. Need olid nii räiged, kui ma neid esimest korda puhastasin. Ma küsisin, kas keegi teab, kuidas seda teha ja keegi ei teadnud, kuna polnud seda kunagi teinud.»

2. Jää-cappuccino

«Seda masinat ei puhasta keegi kunagi. Mitte kunagi.»

3. Saiakeerud

«Jumala eest, ära telli meie saiakeerde (kaneelirull on hoopis teine asi). Sa võid tellida Parmesani saiakesi. See on kokkuvõttes sama kogus tainast, aga kolm dollarit odavam.»

4. Natšod

«Sama hinnaga nagu burger, pasta või ükskõik mis muu toit meie menüüs, aga saad vaid peotäie juustu mõnedel krõpsudel.»

«Juustu pakutakse sellises topsis, nagu see oleks mingi ülirõve värvipurk."

5. Kohv

«Ära osta kunagi kohvi, välja arvatud hommikul vara, kui koht on just lahti tehtud. Muidu saad sa kohvi, mis on istunud seal tubli viis tundi, vähemalt.»

6. Kofeiinivaba kohv

«Võib-olla oli see nii ainult seal, kus mina töötasin, aga me ei teinud kunagi kofeiinivaba kohvi. Kui keegi seda ka tellis, siis ütles juhataja, et peaksin lihtsalt tavalise kohvi välja valama.»

7. Krevetisuupisted

«Ära telli mitte mingit sorti krevetisuupisteid, kui sa tegelikult tahad korralikult süüa. Nad panevad meelega väiksema lusika kõrvale, et sulle tunduks, nagu sa saaksid palju süüa. Ma usun, et ettevõttes on ette nähtud kõige rohkem kuus krevetti portsjoni kohta.»

8. Jää ükskõik millega

«Jäämasinatele ei tehta sügavpuhastust. Neid saneeritakse, aga see on pealiskaudne ja sisemisi osi on võimatu puhastada ilma täistsüklit tegemata kange kemikaaliga, et masin täiesi puhtaks saada.»

«Sa ei peaks kunagi kasutama ühegi restorani jäädosaatorit, kuna neid ei puhastata peaaegu kunagi ja kui neid kontrollitakse, siis on seal alati hulgaliselt baktereid.»

9. Spagetid

«Spagetid on vast kõige vähemväärtuslikud. Mitte et nad oleks eriliselt halvad, aga see koosneb vaid hulgi ostetud spagettidest, liigsest soolast ja vähesest õlist, mida pannakse sinna peaaegu sama palju kui ükskõik millisele muule pastale.»

10. Magus tee