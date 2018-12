"Lase tal olla" - kuidas Nigella kõht olematuks tuunida taheti

Hollywoodis tõlgendatakse iga vähegi suuremat kõhtu kui «distsipliini puudust» ja «enese minnalaskmist» — mõlemad häbiväärsed asjad. See on ka põhjus, miks Nigella kokasaate «The Taste » reklaami tegemisel leidsid Ameerika turundusjuhid ABC telekanalis, et parem oleks «Inglise kõht» ära fotošoppida, nagu 58aastane mõni päev tagasi säutsu lendu lasi. Nimelt avalikustas ta, et pidi Ameerika telejaamades spetsiaalselt peatama enda «esiletungiva kõhu» väiksemaks tuunimise. Ja ütlema sealsetele teletegijatele, et las kõht jääb sisse.

Telekokk, kellelt me oleme näinud eri kanalitel mitmeid saateid nagu «Lihtsalt Nigella» ja «Nigella Ekspress» näiteks, kirjutas möödunud nädalavahetusel, et on kahjulik suhtuda rasva negatiivselt.

«Ma pidin ütlema Ameerika telejaamadele, et nad ei fotošopiks mu esiletungivat kõhtu. Viha rasva vastu ja oletus, et me kõik oleksime tänulikud, kui meid tuunitaks peenikesemaks, on hävitav,» säutsus Lawson reaktsioonina filmis «The Good Place» mängiva briti näitlejanna Jameela Jamili hiljutisele kommentaarile enda fotošoppimise kohta.