Tähtis teada! 4 eksimust, mis keeravad sealihaprae nässu

Tihti ei arvesta praemeister lihatüki suurusega, mistõttu on tulemuseks maitsetu jõulupraad. Mõnel juhul annab maitsele vunki juurde osavalt maitsestatud kaste, kuid päris mageda liha puhul jääb ka sellest lisandist väheks. Seapraad ei vaja eksootilisi ja erilisi maitseid, küll aga peab ka lihtsalt soola, pipra ja sinepiga maitsestamisel arvestama lihatüki suurusega. Kui tegemist on kokku seotud seapraega, tuleb meeles pidada, et paar tera soola ei jõua kuidagi lihatüki sügavamate kihtideni ning seest jääb liha kindlasti mage. Maitseküllaseks tulemuseks mähi praetükk juba eelmisel õhtul maitsesegusse laagerduma, samuti on soovitatav maitsestada liha enne vormimist ja sidumist. Nii jõuavad maitsed lihasse imenduda ning peolauale jõuab imeliselt maitsev praad.