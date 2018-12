Kanepiveinide turg kogub hoogu

Hiljuti tuli Londonis müügile erkroheline vein Sauvignon Blanci viinamarjast nimega Winabis. Tootjad ütlevad, et sa võid küll purju jääda, aga mitte pilve. Müügihinnaks on sellel umbes 22 eurot ja kangust 9,5 %. Vein sisaldab ka psühhoaktiivsetest koostisosadest THC-d ja CBD-d, kuid vähem kui 0,01% , vahendab Daily Mail.

Seevastu müügihitt Californias on maailma esimene legaalne kanepivein ehk sealse Rebel Coast Winery toodetud Rebel Coast. California päikese all, Sonomas, toodavad Chip Forsythe ja Alex Howe nii punast, roosat kui valget veini ja viimasel ajal ka kanepiveini, mille viinamarjaks on Sauvignon Blanc. THC saamiseks kuumutati esialgu kanepiõisi ahjus ja lisati osaliselt käärinud veinile. Nagu veinimeistrid oma kodulehel kirjutasid «ei mõtle sa pärast ühte klaasi, et su diivan on lühikeste jalgadega jõehobu /–––/ Eesmärk on kellegagi koos kihistada ja end paljaks võtta.»