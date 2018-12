Kaval spikker ja kolm nõksu, kuidas vein šokolaadiga edukalt paari panna

Mõned ütlevad, et selline asi ei lähe kohe mitte, ent kui leiad õige veini, mida täiendab õige šokolaad, võib see olla hämmastav ühendus, kirjutab TheSpruceEats. Tuleb vaid mõningaid nõkse teada.

1. Alusta lihtsalt veiniga, mis on šokolaadist või šokolaadidesserdist veidi magusam. Kuna nii veinil kui šokolaadil on oma iseloomulik tugevus, siis osalevad nad tihti võimumängus, kus kumbki tahab endale tähelepanu tõmmata ja domineerida. Et neid kahte tasakaalustada, lase veinil kummardus šokolaadile teha, kasutades pigem veidi magusamat veini. Kindlad «magusad» veinivariandid ehk «šokolaadikosilased» on kangestatud portveinid, Madeira, Pedro Ximénez šerri ja Grenache'il põhinev dessertvein Banyuls, lisaks late harvest–meetodil tehtud veinid ja mõned vahuveinid nagu Itaalia Brachetto d'Acqui või Moscato d'Asti.