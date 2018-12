Pitsarestoran vabandas "valgest rämpsust" klientide ees

Vastuseks ühele teisele Facebooki kasutajale, kes postitas saadud tšeki foto edasi, kirjutas Jet’s Pizza «Mis puudutab eileõhtust intsidenti, siis võtsime kohe, kui kuulsime antud olukorrast, ühendust kliendiga, ütlemaks, et meie jaoks ei ole taoline käitumine vastuvõetav ja on selgelt meie teenindusreeglite kuritarvitamine. Me vabandasime ja kinnitasime talle, et meie kui ettevõte ei salli sedalaadi käitumist oma poodides. Me oleme saatnud oma ettepanekud selle müügikoha juhtidele, kuidas ümber käia töötajaga, kes põhjustas selle kahetsusväärse olukorra.»