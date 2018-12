Vana Tallinna ja kilukarbi kõrval on turistide lemmikuteks just need kaks keskaegset kingitust

Tallinna Kesklinna Valitsusele antakse õigus pikendada ka uuest aastast äriruumi üürilepingut Terve Pere Apteek OÜ‑ga, mis tähendab et Raeapteegis saab endiselt võimsaid imerohtusid ja põnevaid apteekriinstrumente iidsetest aegadest kaeda. Olgu nendeks siis põletatud mesilased, täkukabjad, kõrvetatud siilid, vihmaussiõli, valgeks pleegitatud koerafekaalid ja palju muud.

Tallinna Raeapteek on vanim püsivalt samades ruumides tegutsenud apteek Euroopas. Apteegi täpne asutamisaeg pole teada, kuid Tallinna rae märkmeraamatust on kirjas, et 1422. aastal oli apteegil juba kolmas omanik.

Raeapteek olevat olnud raeisandate ja teiste tähtsate isikute kohtumispaik, kus joodi klaretti, peeti nõu ja sõlmiti kokkuleppeid. Arvatakse, et just siin mõjutati Tallinna käekäiku.

Tänapäeval pakub raeapteek lisaks õpitubadele ja muuseumirõõmudele ka martsipani ning endiselt klaretti, mille retseptid pärinevad 15. sajandist. Selgub, et need on Vana Tallinna likööri ja kilude kõrval populaarsuselt järgmised suveniirid välismaalaste hulgas.

Martsipanist pidi kasu olema armuvalu leevendamisel ja mälu taastamisel, sest käidi ju omal ajal apteegist ka hingeabi saamas. Kange eliksiir, klarett, on aga punasest veinist ja vürtsidest valmistatud jook, mis paneb suu korralikult õhetama. Klarett on sündinud Tallinna Raeapteegis 1467 ja pooleliitrise pudeli hind on 16 eurot.