Appi, vistrikud! Kas su toit teeb sind ilusaks või vastupidi?

On teada, et sa oled see, mida sa sööd. Enamik dieetidest on rasva- või valgurikkad ja sisaldavad vähe süsivesikuid. Asjatundjad aga ütlevad, et need toiduained, mida me tänapäeval sööme, ergutavad hormooni- ja rasutoodangut ning loovad hea pinnase bakteritele, mis mõjuvad nahale kehvasti.