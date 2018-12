7 mittealkohoolset soojendavat jooki tervest maailmast

Pikemad ööd ja madalamad temperatuurid ahvatlevad justkui iseenesest kodus kerra tõmbuma ja talveunne suikuma. Muhedust lisavad veel raamat ühes käes ja soe jook teises. Kuid milline jook? Tee ja kakao on tuntud klassikud, ent võiks vaadata ka kaugemale. Huffpost vahendab mõningaid soojendavaid jooke teistest ilmanurkadest.

1. Sahlep: Türgi, Kreeka, Lähis-Ida

Sahlep on pärit juba Osmani impeeriumi aegadest ja selle peamine koostisosa on orhideejuurtest tehtud pulber. Viimast saab tellida internetist. Pulber segatakse kuuma piimaga, nii et tekib kreemjas segu, mis on õrnmagus ja veidi lillelise maitsega.

Türgis, Kreekas ja Lähis-Idas nauditakse seda eelkõige külmadel kuudel. Mõned joojad usuvad, et sellel joogil on ka tervisele kasulikke omadusi, näiteks peaks ta teritama mõistust, tugevdama südant, leevendama kõhukinnisust ja vaigistama köha.

Sahlep FOTO: Sebnem Koken / PantherMedia / Sebnem Koken

2. Atole, Mehhiko

Atole tuleb nahuatli sõnast «atolli», ja kui sõna tuleb asteekide keelest, peab see iidne olema. Joogi jaoks jahvatati vanadel aegadel mais ja keedeti see veega kosutavaks seguks, tänapäeval teeb enamik inimestest jooki maisijahu ja kuuma piimaga. On ju see jook just külma ilma peletamiseks loodud. Atole't müüakse Mehhiko tänavatel, kuid seda on lihtne ka ise teha, lisades maisijahule ja piimale omapoolseid maitseid, näiteks šokolaadi, kaneeli või kreeka pähkleid.

Mehhiko iidne uhmer FOTO: Eddie Toro / PantherMedia / Eddie Toro

3. Caffe d’Orzo: Itaalia

Orzo bimbo ehk caffe d’orzo on maalähedane, veidi mõru kofeiinivaba asendus kohvile, mis on tehtud röstitud odrast ja millega on suur osa itaallastest üles kasvanud. Tavaliselt juuakse seda röstisaia kõrvale. Sedagi jooki tehakse nii vee kui piimaga.

Orgaaniline oder FOTO: Francesco Perre / PantherMedia / Francesco Perre

4. Soe sojapiim: Korea, Jaapan, Hiina ja Taiwan

Aasia maad on sojapiima suurtarbijad. Osades Korea, Jaapani, Hiina ja Taiwani maades juuakse ka magusat sojapiima. Lihtne on valmistoode osta ja üles soojendada, kuid seda võib ka nullist peale teha. Kõik, mida sul on vaja, on filtreeritud vesi, kvaliteetsed kuivatatud sojaoad, blender ja veidi marlit.

Sojapiim FOTO: Leudej Rodjanapaitoon / PantherMedia / Leudej Rodjanapaitoon

5. Linnasepiim: Britannia, India ja Kagu-Aasia

Sooja linnasepiima on isegi raske kirjeldada ― maalähedane, rikkalik, meeldivalt magus ja erakordselt hea kõhutäide.

Linnasepiim on segu pulveriseeritud õlleodrast, nisust, piimakuivainest ja suhkrust. Esimene patenteeritud linnasepiim, Horlicks, leiutati 1870ndatel ja sai Briti majapidamise üheks tugisambaks. Sealt levis joogi populaarsus edasi Indiasse ja Kagu-Aasiasse, hiljem ka mujale — Malaisiasse, USAsse ja Austraaliasse.

Horlick'i linnasepiima reklaam u 1900 FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library

6. Sbiten, Venemaa

Selle joogi ajalugu ulatub juba 12. sajandisse ja kuigi retseptid on erinevad — mõned kasutavad lisandina moosi või puuvilju — on ta endiselt populaarne jook Venemaal.

Siin pole muud teha, kui kõigepealt keeta vesi, lisada mett maitse järgi ja siis uhada potti veel sidrunikoori, apelsinikoori, puuviljamoosi, kaneelipulki, terveid nelke, kardemoniseemneid, muskaatpähklit, värsket ingverit ja piparmündilehti. Kõike rohkem. Lase segul umbes veerand tundi tõmmata, kurna ja vala tassidesse.

Vene teeklaas FOTO: Maxim Tatarinov / PantherMedia / Maxim Tatarinov

7. Pinol: Ecuador, Nicaragua, Honduras ja Mehhiko