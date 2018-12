6 vihjet, kuidas elada valu ja vaevata sajani - nagu Ameerika adventistid

9000 liikmega adventistide kogukond Loma Lindas, Californias on Ameerika Blue Zone'i ehk Sinise Tsooni tuumik. Sealses kogukonnas on silmatorkavalt palju saja-aastaseid kodanikke, keda on igatepidi mõõdetud ja uuritud. Arvatakse, et nende võimsa elujõu taga on taimetoitlus ja korrapärane treening. Adventistid ei joo ega suitseta.

Jälgi kehamassiindeksi

Heas seisus kehamassiindeksiga (KMI) adventistidel (see tähendab, et neil on nende pikkusele sobiv kaal), kes on aktiivsed ja söövad liha väga harva, kui üldse, on madalam vererõhk ja kolesteroolitase ning vähem südamevereringkonna haigusi kui rasketel ameeriklastel, kelle KMI on kõrgem.

Nagista pähkleid

Adventistid, kes söövad pähkleid vähemalt viis korda nädalas, vähendavad riski jääda südamehaigustesse poole võrra ja elavad umbes kaks aastat kauem kui need, kes ei söö. Vähemalt neli suurt uuringut on kinnitanud, et pähklite söömine mõjutab nii tervist kui keskmist eluiga.

Säästa liha

Paljud adventistid on taimetoitlased. Uuringud näitavad, et puu- ja juurviljade ning täisteratoodete tarbimine näib kaitsvat eri tüüpi vähkide eest. Lihasõpradel soovitavad adventistid seda väikse portsjoniga kõrvalroana pakkuda.

Õhtusta varakult

«Söö hommikusööki nagu kuningas, lõunat nagu prints ja õhtusööki nagu kerjus,» olevat soovitanud Ameerika toitumisspetsialist Adelle Davis — see seisukoht peegeldub ka adventistide toitumises. Kerge õhtusöök varasel õhtutunnil ennetab keha üleujutamist kaloritega päeva ebaaktiivsel ajal. See näib soodustavat paremat und ja madalamat KMI-d.

Krõmpsi taimi

«Tasakaalustatud toitumine» adventistide moodi tähendab pähkleid, puu- ja kaunvilju, kuid vähest suhkrut, soola ja rafineeritud teravilja. Uuringud on näidanud, et mittesuitsetavatel adventistidel, kes sõid päeva jooksul puuvilja kaks korda või rohkem, esines kopsuvähk umbes 70% harvem kui mittesuitsetajatel, kes sõid vilju vaid kuni kaks korda nädalas. Adventistidel, kes sõid herneid ja ube kolm korda nädalas, esines 30–40% vähem käärsoolevähki. Need adventistidest naised, kes sõid tomateid vähemalt kolm–neli korda nädalas, vähendasid munasarjavähi tõenäosust 70 protsenti võrreldes nendega, kes sõid tomateid harvemini. Näib, et tomatite söömine mõjub hästi ka meeste eesnäärme vähi korral.

Joo vett