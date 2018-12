Ambitsioonikas plaan: Eesti tahab korraldada kokakunsti olümpiamängud

Ettevõtmise eestvedaja, Eesti Kulinaaria Instituudi asutaja ja siinse gastronoomia väsimatu tutvustaja Dimitri Demjanov hindab kogu protsessi väga kõrgelt. «Oleme aastaid teinud süstemaatilist tööd, et Eesti oleks täisväärtuslik gastronoomiline partner ka globaalsel tasemel,» räägib Demjanov. «Eestile kokkade olümpiamängude korraldusõiguse taotlemine on meie toidukunsti arenguteel loomulik samm. Praegu oleme rohkem kui kunagi varem lähedal sellele, et meid võetakse vastu gastronoomia kõrgliigasse, kui saame Bocuse d'Or Europe 2020 korraldamisõiguse endale.»