8 nõuannet, kuidas muuta oma kohvijoomine vapustavvaimustavaks

Kohv on üks kofeiinirikkamaid toiduaineid. Ta annab sulle sülekaupa uut energiat, eriti kui on vaja ergas olla ja sa oled nii lootusetult väsinud. Samas tekivad teatud inimestel kofeiini ületarbimisest ebasoovitavad kõrvalnähud väga kiiresti — uni muutub rahutuks, süda hakkab kloppima või käed värisema. Healthline annab nõu, kuidas ebameeldivustest kõrvale hiilida.

1. Pea oma kohvipause enne kella 2 päeval

Pärastlõunane kohv muudab su unekvaliteeti halvemaks. Vilets uni on aga, teadagi, mitmete tervisehäirete põhjustaja. Kui just pead oma kohvilaksu kätte saama, vali kofeiinivaba kohv või tee, milles on kofeiini ehk teiini oluliselt vähem.

Muidugimõista pole kõik ühtmoodi tundlikud kofeiini suhtes ja mõned inimesed magavad väga hästi sellele vaatamata, kas nad jõid kohvi hiljem päeva jooksul või mitte. Kui aga unega on kehvasti, siis oleks see asjalik strateegia.

2. Kohvi pole vaja tohututes kogustes suhkrut laadida

Kohv võib iseenesest tervislik olla, kuid muutuda kergesti terviselõksuks. Kui su kohv meenutab pidevalt maiuspala, siis on selle tervislikud omadused mitme maa ja mere taha läinud. Suhkrus sisalduvat fruktoosi seostatakse ülekaalu ja diabeediga. Loomulikult pole ka kunstlikud suhkruasendajad mingi hea alternatiiv, kuid proovida võiks looduslikku magustajat, steeviat, või näiteks mett.

3. Vali kõrge kvaliteediga bränd, kõige parem orgaaniline

Kohvikvaliteet võib väga suuresti erineda. Palju oleneb töötlusviisist ja sellest, kuidas kohvioad on kasvatatud. Kohviube kiputakse piserdama sünteetiliste taimekaitsevahendite ja teiste kemikaalidega, mida inimene ei peaks tarbima. Seega kui oled mures ja kardad kokkupuudet saasteainetega, vali orgaaniline toode.

4. Väldi liigset tarbimist

Ülemäärasel kohvitarbimisel võib olla ebasoodsaid kõrvalmõjusid, ehkki inimeste tundlikkus on erinev. Üldiselt soovitatakse, et 80 kg kaaluv inimene võiks juua päevas kaks tassi kohvi, mis sisaldab umbes 95 mg kofeiini. Kohvijoomise puhul on kasu ja riski tasakaalustamine kõige olulisem asi. Kuula oma keha ja tarbi täpselt niipalju, kui kehal on mugav.

5. Lisa veidi kaneeli

Kaneel on maitsev taim, mis sobib eriti hästi kohvimaitsega kokku. Uuringud näitavad, et kaneel võib alandada vere glükoosi-, kolesterooli- ja triglütseriiditaset diabeedi korral. Sorts kaneeli on üllatavalt hea, kuid vaata et ei paneks liiga palju. Väiksed kogused toovad tervist, suured põhjustavad ebasoodsaid kõrvalmõjusid.

6. Väldi madala rasvasisaldusega ja kunstlikke «piimasid»

Kahjuks ei ole sellel alal ülemäära palju uuringuid tehtud. Nende koostis on väga erineva tasemega ja mõned koostisained kunstpiimasegudes on väga küsitava kvaliteediga. Tasuks eelistada täisväärtuslikku toodangut — pole paremat, kui rohumaal kasvanud lehmade koor või piim.

7. Lisa oma kohvi kakaod

Kakao on pungil antioksüdante ja seda seostatakse väga paljude tervislike kasudega, kaasa arvatud südamehaiguste vähenemine. Piisab lusikatäiest kakaopulbrist, et lisada veidi vaimustavat maitset. Caffè mocha on caffè latte šokolaadiversioon, mida saad paljudest kohvikutest. Probleem on aga selles, et tavaliselt on sellesse lisatud palju suhkrut. Tee parem kodus ise!

8. Kasuta paberfiltrit

Filtrikohv sisaldab kafestooli, mis võib tõsta vere kolesteroolitaset. Selle taset on aga lihtne alandada, kui kasutad paberfiltrit. Kafestooli tase on sedasi madalam, kuid kofeiin ja suurepärased antioksüdandid pääsevad läbi.