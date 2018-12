Rohkem vaheldust jõululauale - mahlane ahjukana

Ise kodus kana maitsestades on võimalusi väga palju. Kana võib marineerida näiteks õli, sojakastme, karri, paprika ja ürtide seguga või lihtsalt maitseainetega sisse hõõrudes. Ideaalis võiks jätta kana üle öö marineerima, sest siis jõuavad maitsed imenduda.

Täidist mahub 1,5 kilogrammise kana sisse umbes 150 grammi. Meeles tasub pidada, et kui tegemist on suurema linnuga, siis tasuks pigem eelistada täidiseta ahjukana, kuna täidise tõttu soojusjuhtivus linnu keskosas halveneb ning küpsemine aeglustub.

Terve kana küpsetamisel on soovitatav lind „kokku“ siduda, kuna siis säilitab kana küpsedes kauni vormi ja on pärast hõlpsamini lõigatav. Kui terve kana küpsetatakse ahjus, siis võib selle esmalt 200-220 kraadi juures pruunistada — see aitab takistada lihamahlade väljavalgumist ja nii saavutab ahjukana isuäratavalt kuldse jume.