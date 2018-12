Käsitööõlle pruulimisvõistlus kutsub hobitegijad: pane õlu käima ja osale võistlusel

«Kindlasti tasub hobitegijatel planeerida pruulimist juba praegu nii, et juuni alguseks oleks igast võistlusõllest võimalik kuus pudelit žüriile hindamiseks tuua. Samuti tasuks kõigil, kes võistluse vastu huvi tunnevad, endast märku anda, et saaksime jagada jooksvalt infot võistlusega seotud reeglite, kategooriate, auhindade ja tähtaegade kohta,» selgitas Tammela ja julgustas kõiki huvilisi ennast proovile panema. Võistluse parimad kuulutatakse välja 29. juunil Eesti Väikepruulijate Festivalil, mis toimub Tallinnas Balti Jaama Turu õhtuväljakul.

Võistluse eesmärk on tõsta käsitööõllede kultuuri ning pakkuda erinevaid maitseelamusi. «Tahame julgustada kõiki kodus pruulimisega tegelevaid hobitegijaid ennast proovile panema ja oma jooke ning maitseid laiemalt tutvustama,» selgitas Tammela ning lisas, et ka paljud tänased liidu liikmed ja professionaalsed käsitööõlle meistrid on alustanud just kodupruulijatena.