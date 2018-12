Mida süüa, et tuunida end hiilgavaks etteasteks ja seljatada vaimne väsimus?

Kõrge kvaliteediga, toitainerikkad toidud on optimaalne kütus nii meie ajule kui kehale ja see aitab toime tulla stressiga. Oma raamatus «Koosmõju efekt» kõneleb dr Greg (Vt ka drgregwells.com) katsest, millega ta tegi kindlaks, kuivõrd söök meie tulemusi mõjutab.

«Minu nõustamise algusaegadel läks mu töörühm läbirääkimisi pidama ühe teise rühmaga samast tööstusest. Läbirääkimised olid tähtsad ning minu meeskond oletas, et diskussioon tuleb vastasseisurohke ja keerukas. Olin sel ajal üsna võistlushimuline ja seetõttu veendunud, et mu meeskond tuleb sellel kohtumisel hästi toime. Tahtsin nende geniaalseks esituseks pinda ette valmistada ja luua teisele rühmale häirivad tingimused.

Palusin kokkusaamise lükata kella 1–4 vahele pärastlõunal, kuna sel ajal on enamikul inimestest pärastlõunane madalseis ja nende energiatase kõige madalam. Palusin oma rühmal keskpäeval kohale ilmuda ja ütlesin, et panen neile lõunasöögi valmis.

Lõunasöögiks said nad vett, et vedelikusisaldus oleks kindel, rohelist teed, mis annaks neile väikeses koguses kofeiini, kanasalatit, mis annaks nende organismile palju proteiini, ja avokaadosalatit kõrvale, et neil oleks ka veidi kvaliteetset rasva kehas ja selle abil püsivalt energiat kogu pärastlõunaks. Kokkuvõttes olid nad varustatud põhiosas proteiini, veidikese rasva ja väheste süsivesikutega.

Hiilgavaks etteasteks tuunitud tiimiga tervitasin külalisrühma meie konverentsiruumis, kus olin ette valmistanud sarvesaiade, muffinite, saiakeste, kohvi, tee ja limonaadidega Rootsi laua. See oli lihtsüsivesikute ja kofeiiniga buffet. Külalised hindasid seda üliväga ja laadisid ette – enamik oli lõuna vahele jätnud, et tulla kokkusaamisele, ja olid kiirelt midagi arvuti ees söönud.

Selle veidi kohutava ja haleda loo idu on see, et ma muutsin põhimõtteliselt nende inimeste keha- ja ajukeemiat, kes tulid minu rühmaga läbirääkimistele nii, et nad tundsid end väsinuna ega suutnud keskenduda. See toimus «tänu» tüüpilisele Põhja-Ameerika toidule.»