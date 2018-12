Üpris rõve: mees tellis toidu koju ja sai kaasa määrdunud aluspesu

Mees nimega Leo tellis hiljuti õhtusöögi Jaapani restoranist, mis asus tema Florida hotelli läheduses. Kui tema tellimus saabus, siis ta ootas Uber Eatsi juhti hotelli ees, et toit kätte saada. «Kui ma toidu vastu võtsin, siis see juht pani väga suure rutuga minema, see tundus kummaline,» ütles Leo.

Hotellituppa naastes avas mees koti, kus lisaks toidule paistis veel midagi. Algselt ta arvas, et mingi peenem salvrätik, aga kotist välja võttes sai ta aru, et vastu vaatab paar määrdunud aluspükse. Mees oli avastusest šokeeritud.

«Selline teadaanne on väga häiriv. Me uurime antud tellimust ning suhtleme kõikide osapooltega, et mõista, mis on juhtunud. Kuller on uurimise ajaks meie rakendusest eemaldatud,» ütles Uberi esindaja.