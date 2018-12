Kas sa oled pegan?

Kui sa need kaks kõla järgi kokku paneksid, oleks sul õigus, pegan on «paleo» ja «vegani» vaimne laps, kuigi seda on väga raske harrastada, kirjutab Delish.

Pealtnäha käivad paleo toitumise ja veganluse põhimõtted üksteisele risti vastu — esimene ülistab liharaskeid eineid, teine aga keelab igasugused loomsed produktid. Kuid siis on veel kuldne kesktee, nagu selgitab peganluse isa, dr Mark Hyman. Ja selleks kuldseks keskteeks on «tõeline värske toit oma loomulikus olekus, töötlemata koostisaineteta, rafineeritud süsivesikuteta ja lisanditeta.» Jah, see tähendab, et liha on OK, kui seda süüakse säästlikult ja ta on lahja ning rohumaal kasvanud.