6 nõuannet, kuidas valmistada suussulav ahjupraad

Oluline on mõista ka seda, et enne kuumtöötlemist peaks liha seisma umbes tunni toasoojas, et ahju pannes ei toimuks suurt temperatuurimuutust ja praad hästi pruunistuks. Liha võib soovi korral enne kuumtöötlemist hoida külmkapis meelepärases marinaadis umbes üks ööpäev.