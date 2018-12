3 põhjust, miks poes tegelikult puu- ja köögivilju veega pritsitakse?

Tõenäoliselt oled märganud, et suuremates poodides on köögiviljad veega üle kastetud. Ameerikas on see protsent lausa 80. Miks, seda valgustab TasteofHome.

Välimus

Kui asi puudutab värsket köögivilja, siis eeldavad kliendid tavaliselt, et puu- ja juurviljad on puhtamad või värskemad, kui neid on piserdatud, aga see pole alati sugugi nii. (Eriti õunad, mis võivad olla ostes juba mitu kuud vanad.) Poed tahavad aga ahvatleda ostjate meeli — võrreldes kuivade viljadega on prisked puuviljad ja läikivad juurviljad palju kutsuvamad, annavad poele värske lõhna ja tõmbavad kliente rohkem sellesse osakonda ligi, et nad oma varusid veelgi rohkemtäiendaksid.

Ole siiski ettevaatlik. Märg ei tähenda veel, et värsket kraami ei peaks kraani all pesema. Igati kasuks tuleks hoida neid 20 minutit äädikavees (pool liitrit söögiäädikat umbes poole kraanikausi täie vee kohta) või puhastama neid spetsiaalse puu- ja juurviljapuhastusvahendiga, milliseid leiab erinevatest ökopoodidest või -sektsioonidest.

FOTO: Pexels

Kaal

Poed teenivad rohkem raha, kui puu- ja juurvili näeb hea välja, aga nad teenivad veelgi rohkem, kui see on ka raske. Lisaks toidu esteetilisele kaunidusele säilitab veepiserdamine puu- ja juurviljade veesisaldust, mis oleksid kuivana palju kergemad. See tegevus annab kasumis umbes 25 protsendiga tunda. Et oma toidu eest mitte maksta rohkem, kui see seda väärt on, raputa niiskeid puu- või juurvilju enne, kui sa tõstad nad ostukorvi või -kärusse.

Värskus

Kui piserdamine teeb puu- ja juurviljad silmatorkavamaks ja kallimaks, siis peale selle on tal ka tervisele kasulikke külgi. Ajalehe The New York Times sõnul nõuavad mõned köögiviljad veidi niiskust, et ennetada nende närbumist. Nii et see tegevus võib pikendada säilivust (vähemalt kuniks ta ei ole üleaja läinud!) ja hoida sind halvaks läinud toitu tarbimast.