Vardad valmis! Nädalavahetusel võetakse mõõtu Eesti ametlikul verivorsti grillimise MM-il

Liipa Talu Jõulumaal on põimunud omavahel maagiline muinasjutt ning humoorikas päkapikupere, kellel on terveks päevaks varuks kaasahaaravad mängud, õpitoad ning üllatused. Tegevusi jätkub nii noorematele kui ka täiskasvanutele ning oodatud on kogu pere.