Need on 2019. aasta unelmate sihtkohad gurmaani pilgu läbi

Järgmisel aastal siruta oma gurmaanitiibu ja otsi (veel) alahinnatud kulinaarseid tulipunkte. Soovitusi ja tähelepanekuid jagab toidusõber Ben Groundwater maakera kuklapoolelt portaalis TravellerAU.

Portugal

Portugali suupisted FOTO: Travel Photography / PantherMedia / Travel Photography

Siin pole vaja palju otsida. Kui nälg näpistab, täidavad kõhtu bifanas ehk sealiharullid, pregos ehk lihavõileivad ja «Francesinhas» ehk hiiglaslikud singi-juustu röstsaiad. Pisut peenemad elamused tulevad petisco ehk suupistebaaridest Lissabonis ja ka fine-dining-restorane leidub üha rohkem.

Iisrael ja Palestiina

Shawarma, Levant FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Selliseid roogi nagu falafel ehk kikerhernepall, shawarma, fattoush, hummus, mujaddara, makdous, kanafeh ... tehakse hästi nii Iisraeli kui Palestiina territooriumil. Mahane Yehuda turul Jeruusalemmas leiab kaasaegset ja traditsioonilist toitu. Külasta sajanditevanuseid restorane Jeruusalemma vanalinnas, söö tänavatoitu Nabluses, proovi kebabe Petlemmas, ja hauka shawarma't Naatsaretis ...

Jaapan

Jaapan, Hokkaido, Sapporo, "supi-karri" FOTO: jeff lin / PantherMedia / jeff lin

Jaapanit tunnevad muidugi paljud gurmaanidest reisijad, ent peale Tokyo, Kyoto ja Osaka on Jaapanis ka äärmiselt piirkondlikke roogi üle terve maa, mis kõik on väärt avastamist ja proovimist. 2019 marsruudile võiks jääd «supi-karri» Sapporos, kala-ramen Sakatas, sake Akita prefektuuris, «sakura» udon Kyushust, angerjas Hamamatsust ja purjakil awamori Okinawal.

Tšiili

Tšiili Cyttaria espinosae seene salat FOTO: Ildi Papp / PantherMedia / Ildi Papp

Tšiili pole oma kokakunsti poolest just kuigi kuulus, erinevalt naabritest Peruust ja Argentiinast, aga maa on muutuste tuules ja nüüd on aeg see üle vaadata. Eriti palju restorane on Santiagos, ja näiteks restoran Borago asub maailma edetabelis 27. kohal.

Lõuna-Aafrika

Lõuna-Aafrika kuivatatud liha biltong FOTO: Fabrizio Troiani / PantherMedia / Fabrizio Troiani

See ei ole koht taimetoitlastele. Lõunaaafriklased armastavad liha süüa. Seda serveeritakse lausa kilokaupa. Siin on hulganisti peeni restorane, aga ka üha rohkem hipster-kohvikuid Johannesburgis kuni kuivatatud liha, biltongi-lihunikeni välja, kes kaubitsevad oma sõltuvusttekitava soolalihaga üle terve maa.

Mehhiko

Oaxaca-stiilis tako, Mehhiko FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Kui arvad, et Mehhikos on ikka veel Old El Paso-stiilis takod ja burritod, siis on aeg seegi koht üle vaadata ja vastupidises veenduda — toit on siin erakordselt hea. Takod küll, aga näiteks Oaxaca-stiilis lihaga, mis on võetud lehmapealt, või Mexico City stiilis sealiha, mida on immutatud ananassimahlas. Ilmselt on veel rida toite, millest sa pole kunagi midagi kuulnud - ikka vürtsikad, särtsakad, pikantsed.

Sri Lanka

Sri Lanka sambhar FOTO: Arvind Balaraman / PantherMedia / Arvind Balaraman

Kohalik köök on piprane ja keerukas, paljude põnevate tekstuuridega. Sri Lanka dhal on eriti proovimist väärt. Veel on krabikarrid, dhosa'd, kalakarrid, igasugu frititud maiuspalad, hoppers, kottus … Kui iga sõna kõlab arusaamatult, siis Sri Lanka ootab.

Etioopia

Injera be wot, traditsiooniline Etioopia toit FOTO: Dereje Belachew / PantherMedia / Dereje Belachew

Aafrikat gurmaanid väga palavalt ei kummarda, mis on autori sõnul mõistetav, kuid Etioopia olevat erandiks. Selle maaga seostatakse küll endiselt näljahäda, ometi pakutakse siin maailma üht parimat toitu. Injera, hapu, õhuline pannkook, on põhjaks pea kõigile Etioopia toitudele — toit laotakse ülestikku üksteise otsa – ja saab äärmiselt kuningliku elamuse.

Austraalia

Soolatud punane känguru ja Bidwilli araukaaria restoranis Attica, Melbourne FOTO: Kuvatõmmis Instagramist