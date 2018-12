Hull või geniaalne - šveitslane mängib juustule muusikat

Alates septembrist on juustumeister Beat Wampfler esitanud oma Emmentali juustudele muusikalisi meistriteoseid sellistelt tegijatelt nagu Led Zeppelin või A Tribe Called Quest, teatava lootusega, et muusika võib mõjutada juustuomadusi ja mis peamine — muuta selle maitset paremaks, vahendab OddityCentral. Wampfler on veendunud, et niiskus, temperatuur ja toitained pole ainsad asjad, mis mõjutavad juustumaitset, ja et helid, ultrahelid ning muusika võivad mõjutada maitset samamoodi.