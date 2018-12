Kuidas maitseb Kuressaare jõulukuusk? Saarlased teavad ja panevad selle pudelisse

«Idee joogi maitseks tuli koduaknast välja vaadates — meie Saaremaa läänerannal, Lahetaguse külas asuva kodu kõrval kasvab suur ja uhke kuusk mändide vahel. Lisades sellele kuuse tervislikud mõjud — ta on ainulaadne puu meie looduses oma vitamiini- ja mineraalirohkusega — oli selge, et kuusk peab olema kesksel kohal meie joogis,» kõneleb Tarmo Virki valiku tegemisest kuuse kasuks. Tervisesõpradel on hea teada, et kuuses on tsitrustega võrreldes kümneid kordi rohkem C-vitamiini ning 40-100 korda rohkem klorofülli, kui üheski teises meie taimes. Okastes leidub lisaks E- ja K-vitamiini ning palju muid kasulikke mineraale, nagu võib lugeda Lahhentagge kodulehelt.

Oma aja ära elanud jõulupuude äraviskamine on saarlastest tootjatele juba ammu pinnuks silmas olnud, kuid «enamik kodustest jõulukuuskedest kuivavad nii ära, et nende uuskasutus ei ole võimalik,» räägib Tarmo Virki. «Maarit (Maarit Pöör —toim) taipas novembri alguses, et linna jõulukuused on nii suured, et need ei jõua kuidagi kuivada. Oleme väga rõõmsad, et ka Kuressaare linnale see mõte meeldis ja nad ideega kaasa tulid.»