Viis tervislikku alternatiivi klassikalistele krõpsudele

Toitumisnõustaja Vandana Shethi lapsed õppisid varakult juurviljasid sööma – ja mitte seetõttu, et neid sunniti või nad selle eest midagi saanud oleks. Nimelt teeb Sheth oma lastele lehtkapsa krõpse, mida nad söövad rõõmuga. Naise sõnul on neid krõpse väga lihtne valmistada, tuleb vaid kapsas õliga kokku määrida, soola peale raputada ja ahju pista.

Brüsseli kapsad on samast juurviljade perekonnast nagu lehtkapsas, seega võib nende lehti sarnaselt küpsetada. Tegemist on suurepärase vitamiinide, mineraalide ja kiudainete allikaga, tulvil antioksüdante. Kui sa armastad küüslauku, siis nende krõpsude valmistamisel kasuta näiteks küüslaugupulbrit.

Maitsvate porgandi krõpsude valmistamiseks lõika porgand õhukesteks viiludeks või kasuta koorijat, et saada õhukesed ribad. Seejärel kasta need oliiviõli sisse ja maitsesta vastavalt oma soovile. Porgand on eriti hea alternatiiv neile, kellel on raske kartulikrõpsudest loobuda, sest sarnane süsivesikute sisaldus aitab saavutada sama struktuuri ja kuju, et neid süüa dipikastmega.