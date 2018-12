See on ainuke USA osariigi pealinn, kus pole mitte ainsatki McDonald'sit ... ega Burger Kingi

Enamasti see tõesti nii on. 49s Ameerika osariigi pealinnas 50st asub McDonald’s linna territooriumil. Kes siis on see valge vares? Selleks on Montpelier, Vermont.

Kui päris aus olla, kirjutab Reader's Digest, pole see siiski nii markantne juhus, kui pealtnäha paistab. Me arvame ikka, et pealinnad on suured, toimekad metropolid, kuid üle pooltes USA osariikides pole pealinn sugugi suurim linn. Veelgi enam, Montpelier on oma 7500 elanikuga väikseim osariigi pealinn ka elanikearvu poolest. Vähe sellest, et on väike, eelistab Montpelier kohalikke ärisid suurtele kettidele, nii et McDonald’s ei pea võtma seda isiklikult, kuna linnas pole ka Burger Kingi.