10 üllatavat jõulutoitu, mis teevad tõesti head

Võta eeskuju toiduvaldkonnas magistrikraadiga toitumisnõustaja Neda Varbanova jõululauast, kus pole midagi, mille üle talje pahandaks, kirjutab TasteofHome.

1. Rooskapsad

See köögivili on kiudainerikas, sõnab nõustaja. Rooskapsaste söömine hoiab seetõttu kõhu kauem aega täis ja soodustab tervislikku seedimist. Lisaks annab üks tassitäis rooskapsaid päevas immuunsust tugevdavaid K- ja C-vitamiini.

2. Lillkapsas

Lillkapsas on kõige parem lihavaba lisand, kuna see on üks paremaid taimse valgu allikaid. Lisaks sisaldab ta kiudaineid ja K- ning C-vitamiini. Ka sisaldab lillkapsas vitamiini B6, mis on abiline ajuarengus ja hea tuju hormooni, serotoniini loomisel.

3. Granaatõun

Rooskapsaid ei pea sugugi peekoniga kokku segama. Kasuta hoopis granaatõunaseemneid. Ajakirjas Nutrients avaldatud uuringus leiti, et lisaks seemnete antioksüdatiivsetele omadustele, suudavad nad võidelda ka põletiku vastu ning kaitsta isegi südamehaiguste, diabeedi ja teatud vähkide eest.

4. Kalkun

«Kalkun on üks madalama kalorisisaldusega lihasid, mida süüa,» ütleb Varbanova. Siiski meenutab nõustaja, et portsjonitest peaks kinni pidama — naised võiksid 85 kuni 114 g piirduda ja mehed 170-200 g süüa.

5. Lehtkapsad

Kõige parem oleks lehtkapsaid aurutatud kujul süüa. Toorestes lehtkapsastes on 90 protsenti vett ja nad on kõrge C-vitamiini allikas. Lehtkapsad varustavad ka kaltsiumiga ning on madala kalorsusega.

6. Muskuskõrvitsad

Sellel köögiviljal on kasulikke omadusi, millest üks on see, et ta on tugev kaaliumi- ja kaltsiumiallikas. See on ka antioksüdant, mis tähendab, et aitab peatada või piirata vabade radikaalide poolt kehale tekitatud kahju, mis võib omakorda tugevada immuunsüsteemi ja aeglustada vananemisemärke.

7. Rohelised oad

«Rohelised oad on pühade aja üks tervislikemaid toite, eriti kui neid kas keeta või aurutada,» ütleb Varbanova. «Üks tass rohelisi ube sisaldab 10 protsenti päevasest foolhappe vajadusest, pole rasva, küll aga 4 g kiudu.» Hoia siis lihaliste lisanditega madalat profiili.

8. Kuum kakao

Kui pakud dineejärgset jooki, siis serveeri munapunši asemel kuuma kakaod. Kakaos sisalduvaid flavonoide seostatakse südamehaiguste ja rabanduste riski vähenemisega.

9. Jõhvikad

«Jõhvikad on järjekordne pühadeaegne antioksüdant, kuid vähem teatakse seda, kui hea see on seedimisele,» ütleb Varbanova. Ajakirjas Helicobacter avaldatud uurimuses leiti, et jõhvikad suudavad ennetada H. pylori tüüpi baktereid sattumast kõhtu, mis põhjustab hiljem maohaavu või haavandeid suures ja väikses seedekulglas.

10. Seened