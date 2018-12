Sina ei pea mitte ... - 10 keelatud toitu õnnistatud olekus hertsoginnale

Nüüd, mil Sussexi hertsoginna, Meghan Markle ootab last, on talle jagatud hulganisti käske ja keelde, mida tuleb jälgida, et nii ennast kui tulevast hiilgust terve ja tugevana hoida. Millised need on, vahendab TasteofHome.

Toores liha

See tõstab toidupõhistesse haigustesse nakatumise ohtu, mis võib rasedatele naistele veelgi tõsisemalt mõjuda, rääkimata riskist rasedusele ja sündimata lapsele. Listeeriabakteritest põhjustatud toidupõhised haigused võivad ohustada nii ema kui lapse tervist. Seepärast soovitatakse rasedatel naistel igasugusest toorest ja keetmata lihast loobuda.

Kuna Meghani menüü koosneb nagunii peamiselt köögiviljadest, pole see tema jaoks just suur ohver.​

Sushi

Toores kala ja mereannid võivad samuti toidupõhiste haiguste põhjustajaiks olla, mistõttu soovitatakse rasedatel naistel sushit vältida; kõik mereannid peaksid olema vähemalt 62 °C juures töödeldud.

See pole nii kerge Meghanile, kes sushit on aeg-ajalt nautinud.

Pehmed juustud

Rasedad naised peaksid vältima pehmeid juuste, kuna need on tavaliselt tehtud pastöriseerimata piimast — muuhulgas brii, feta, kamambeer, rokfoor, Queso Blanco ja Queso fresco.

Kuna on teada, et Meghani üks lemmiktoite on arbuusi ja feta salat, võib ahvatlus vabalt peale tulla.

Idud

Väidetavalt suudavad idud põhjustada sedalaadi toidumürgitust, mis on ohtlik just rasedatele naistele, muuhulgas alfalfa-, mungoa- ja rediseidud; enne söömist peaksid rasedad neid põhjalikult keetma.

Pehmed munad

Munad on foolhappe ja ka B-vitamiini peamisi allikaid, mis on beebiarenguks väga tähtsad, kuid neid mune tuleb keeta vähemalt 70° C juures, et hävitada igasugune salmonellakahtlus. See kuri bakter paneb ema end kehvasti tundma, kuid tõenäoliselt ei tee beebile kurja. Õige temperatuur tähendab lihtsalt seda, et nii rebu kui munavalge peavad olema kõvad. Sama kehtib ka jõulu munapunši, toore koogitaina ja sedalaadi Caesari salati puhul, mille kastet tehakse toorete munadega.

Alkohol

Ei mingit rummi ega sakummi — Mayo Clinic viibutab siinkohal näppu.

Pastöriseerimata mahlad

Kui puu- ja juurviljad on värskelt lõigatud või värskeltpressitud, võivad kahjulikud bakterid jõuda nahale ja jõuda sissepoole, hoiatab Ameerika Toidu- ja Ravimiamet. Kaasa arvatud pesemata juur- ja puuviljades elutsev toksoplasma nimeline parasiit, mis jällegi võib olla väga kahjulik tulevasele emale ja sündimata lapsele.

Liiga palju teed

Pärast abiellumist Prints Harryga on hertsoginna Meghanil alati aega tassikeseks kuninglikuks teeks. Probleem on aga selles, et ka tee sisaldab kofeiini ehk teiini. Kuigi toime osas lootele mingeid kindlaid tõendeid ei ole, soovitab Mayo Clinic ikkagi piirata tee tarbimist kuni 200 mg päevas.

Külmad lihalõigud

Keegi muidugi ei arva, et Meghan Markle'il oleks probleeme öise näksimisega, kuid juhul kui ta rasedusaegsed isud on üle võlli läinud, siis tuleb ettevaatlik olla lihalõikude ja kõikvõimalike delikatesslihaviiludega — neid ei peaks üldse menüüs olema, kui neid pole enne söömist vähemalt 70°C kuumuse juures töödeldud.

Pesemata maitsetaimed, puu- ja juurviljad