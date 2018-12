Miks meile kohv ei peaks meeldima, ja ikkagi meeldib?

Mida tundlikumad on inimesed kofeiini mõru maitse suhtes, seda rohkem kohvi nad joovad, sedastatakse uues uuringus, mille viis läbi Northwestern Medicine and QIMR Berghofer Medical Research Institute Austraalias. Tundlikkuse põhjuseks on geenid. Mõrudus on loomulik hoiatussüsteem, et kaitsta meid kahjulike ainete eest. Seega ei peaks meile tõesti kohv maitsma, kuid teadlased ütlevad, et inimesed, kes on tundlikumad kohvi mõruduse avastamise osas, õpivad sellega hoopis häid asju seostama, vahendab uuringutulemusi Science Daily.

Selles uuringus osalenud inimesed olid tundlikumad kofeiini suhtes ja jõid palju kohvi, seevastu vähe teed. Samas arvab abiprofessor Cornelis Northwestern Medicine and QIMR Berghofer Medical Research Institute'ist, et see võib olla seotud hoopis sellega, et need inimesed olid liiga ametis kohvijoomisega. Uuringu kohaselt osaleb meie geenide poolt informeeritud mõrude maitsete taju kohvi, tee ja alkoholi eelistustes.