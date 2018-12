Väike inspiratsioon Kaplinnast, kui ei taha metsast kuuske tuua

Sellal kui Belgiast Brasiiliani pannakse üles uhkeid puid alates portselanist kuni sellisteni, mis maa kohal hõljuvad, on selleaastane suur kuldpuu Kaplinnas iga šampanjasõbra unistus — Moët & Chandon Golden Tree, mis on valmistatud üksnes šampanjapudelitest, kirjutab IOL CO ZA.