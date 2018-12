Kas valida aastavahetuseks Prosecco, Cava või Champagne?

«Kui me ei võrdle igat vahuveini šampanja ehk luksuse ning ekstravagantsusega, siis avaneb meie ees üüratult imeline maailm. Ja uskuge, šampanjatootjad oleksid väga õnnelikud, kui me ei nimetaks kõiki odavaid süsihappegaasijooke šampanjadeks,» kirjutab Washington Post.

Siin on mõned juhised, kuidas valida välja see õige vahuveinide hiiglaslikust reast.

Põhjus, mis teeb ühest vahuveinist šampanja, on eelkõige tema traditsiooniline valmistusviis ehk ta peab olema kahekordselt kääritatud. Teiseks, kui vahuvein tahab tõesti šampanja nime kanda, peab ta olema Champagne'i maakonnast pärit. Ja see on peamine. Seepärast on mõnesid teisigi suurepäraseid vahuveine, mis on valmistatud küll traditsioonilisel šampanjameetodil, kuid ei ole sellest piirkonnast pärit. Kvaliteedilt ei pruugi nad aga sugugi alla jääda.