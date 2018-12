Tarbijaid kutsuti lihasnäkke tagasi tooma, sest üks allergeen oli pakil märkimata

Ameerikas andis ettevõte 3D Meats teada, et ligikaudu 21 kilogrammi ulatuses lihasnäkke tuleb poodidest ära korjata ning tarbijatel on õigus juba ostetud toode tagastada. Olukorra põhjustajaks on asjaolu, et toode võib sisaldada mõningal määral piima, aga seda ei olnud märgitud allergeenide hulgas.