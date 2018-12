Uueks toidupiirkonnaks on Vana-Võromaa!

Maaeluministeeriumi Eesti toidu programmi projektijuht Kadi Raudsepp ütles, et sellele piirkonnale «tõi tiitli pikaajaline töö kohaliku toidu väärtustamise ja arendamise vallas ning brändi Uma Mekk ülesehitamine. Võrumaa on loonud väga hea pinnase selleks, et kohalik toit oleks au sees ka pärast maitsete aasta lõppu.» Ta lisas, et Uma Meki tooted on unikaalsed ja tekitavad kõneainet, ning avastamisrõõmu on palju.