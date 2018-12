Need toidud vähendavad rohekae riski

Uuemad uurimused näitavad, et paljud looduslikud ained võivad olla rohekae ennetamises kasulikud. Eelkõige vähendavad need silma siserõhku, parandavad verevarustust ja vähendavad oksüdatiivset stressi, mille nigelad näitajad on iseloomulikud glaukoomipatsientidele, vahendab GreenMedInfo.

Ajakirjas The American Journal of Ophtalmology avaldatud NIH-uuringu kohaselt oli nende naiste glaukoomirisk 79% väiksem, kes tarbisid kolm ja rohkem portsjonit puuvilja ja puuviljamahla päevas, kui nendel, kes tarbisid vaid ühe portsjoni. Muidugi pole kõik puu- ja juurviljad ühtmoodi kasulikud. Kõige tõhusam valik on alfa-karotenoidi- ning A- ja C-vitamiinirikkad puu- ja juurviljad.

Lehtkapsad

FOTO: Pexels

NIH-uuringu kohaselt aitab juba ühe lehtkapsa portsjoni söömine nädalas vähendada glaukoomiriski 57 protsenti. Harvardi Avaliku Tervise Kooli uuring näitas, et lehtkapsaste glaukoomivastane jõud peitub nende kõrges nitraadisisalduses. Rohelistes viljades pesitsevad nitraadid on lämmastikoksiidi eellased, mis soodustavad vereringet.

Roheline tee, kakao ja punane vein

FOTO: Maria Tyutina/ Pexels

Uus metaanalüüs näitab, et flavonoididel on paljulubav osa glaukoomi- ja kõrge silmarõhuga patsientide nägemise parandamises ning nägemisvälja kaotuse progresseerumise aeglustamises.

Flavonoidid on taimedest leitud polüfenooli koostisosad, millel on glaukoomipatsientidele neurokaitsvad ja antioksüdatiivsed omadused. Kõige flavonoidirikkamad toiduained on roheline tee, punane vein ja kakao.

Goji marjad​

Värskes loomkatses leiti, et ​goji ehk hariliku taralõnga marjad (Lycium barbarum L.) peatasid glaukoomiga kaasnevat võrkkesta retinaalsete ganglionaarsete rakkude (RGC) kaotust ja võrkkesta neurodegeneratsiooni. Need omadused ei sõltunud aga silma siserõhust. Seega soodustas goji RGC-de ellujäämist, vaatamata suurenenud silma siserõhule. Goji-ekstraktiga toidetud loomad pääsesid peaaegu täielikult rõhutõusust tingitud RGC-de kaotusest.

Mustsõstrad

FOTO: Artur Wojteczek / PantherMedia / Artur Wojteczek

Juhuvalikul põhinev, platseeboga kontrollitud ja kahekordselt maskeeritud 24 kuud kestnud katse näitas, et mustsõstra antotsüaniinid aeglustasid nägemisvälja kahjustumist. Arvatakse, et mustsõstrad aitavad normaliseerida silma vereringet.

Baklažaan

FOTO: Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka

Meessoost vabatahtlikel, kel paluti süüa 10 grammi baklažaani (Solanum melongena L.), leiti, et munataim vähendas silma siserõhku 25 %, millest järeldatakse, et ka pommu võib glaukoomipatsientidele kasulikult mõjuda.

Looduslik lõhe ja rasvased külmaveekalad

FOTO: Karol Czinege / PantherMedia / Karol Czinege

Briti teadlased leidsid, et glaukoomipatsientidel oli võrreldes nende tervete õdede ja vendadega madalam eikosapentaeenhappe (EPA) ja dokosaheksaeenhappe (DHA) rasvhapete ning oomega-3-polüküllastumata rasvhapete tase.

Head EPA- ja DHA-allikad on looduslik lõhe ja muudki rasvased külmaveekalad, näiteks sardiinid, makrell, heeringas ja tuunikala.

Apelsinid ja virsikud

FOTO: Pexels

Naised, kes NIH-uurimuses tarbisid üle kahe portsjoni värskeid apelsine või virsikuid nädalas, vähendasid glaukoomi saamise riski. Apelsinide söömise puhul oli see protsent 82 ja virsikutega 70 protsenti.