Košenillitäid luuravad kokteilides - ja mis sellest?

Aperitiivide traditsiooniline eesmärk on isu tõsta ja nende traditsiooniline värv on punane. Campari on neist muidugi kuulsaim. Enne 2006. aastat kasutas Campari selliste väikeste mardikate nagu košenillitäide kuivatatud tiibu, et saada karmiinpunast värvi. Viimasel dekaadil on Campari kasutanud kunstlikku värvi, viidates nende kilptäiliste «ebakindlale varustatusele», kirjutab Esquire US.

Seevastu The New York Times annab teada, et väiksemad Ameerika aperitiivitootjad ei ole liiga mures varustatuse pärast, et mitte kasutada väikseid putukaid oma jookides. Ära on toodud sellised tootjad nagu Leopold Bros. Denveris; St. George Spirits Californiast, mis toodab Bruto Americanot; ja Don Ciccio & Figli Washingtonis, mis valmistab Cinque't.

Košenillitäidel on paar toredat omadust: nad on täiesti looduslikud ja neil endil pole mingit maitset ega aroomi. Ainult et nad on väiksed pooliku herne suurused punakaspruunid putukad. Üldjuhul inimesed ei naudi selliste tillukeste olevuste söömist, kes roomavad ja ronivad, kui nad neid just tekiilapudeli põhjast ei leia. Ja FDA (Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet — toim) nõuab, et tootjad paneksid selle etiketile kirja — mitte et keegi tahaks seda ilmtingimata varjata.

«Naljakas lugu on see, et alkohol on tehniliselt võttes kehale mürk,» ütleb Tempus Fugit Spirits'i kokteilientusiast John Troia, kes kasutab košenilli oma aperitiivides. Tema meelest on fookus, milles inimesed nii kinni on, veidi nihkes.