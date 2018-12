Ahvatlev avastus: kakao on päike su hingele

Uuringus tõestatakse, et kakaosisaldusega tooted on vitamiin D2 superallikas. Sisaldus on siiski eri toiduainetel väga erinev, selgitab teadlastegrupp pressiteates, mida vahendab Gala DE. Tumedas šokolaadis suudeti väga kõrge kogus vitamiin D2 tuvastada ja valges šokolaadis, milles on kakaosisaldus väiksem, vähem. See omakorda tõestas teadlaste oletust, et just kakao on vitamiin D2 allikas.