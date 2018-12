"Taina tegemise juures on kõige parem osa selle söömine"

Pole just ülearu palju kuueaastaseid poisse, kes ise süüa teeksid ega juhtu tihti, et neil oleks oma raamat, milles nad ise peategelased oleksid, kuid Rasmuse ema Margit Mikk-Sokk on just sellise raamatu autor. Raamatu «Rasmuse kokaklubi» esitlus toimus 8. detsembril Solarise Apollos Tallinnas.

Niisiis otsustas Rasmus ühel päeval koos oma mänguasjadest mängukaaslastega kokaklubi asutada, et ise süüa tegema õppida. Hargneb põnev lugu, kus läbi muheda huumori omandatakse palju kasulikke teadmisi söömise, toidutegemise ja toitude päritolu kohta. Ühtäkki saab mängust tegelikkus ja kõik hakkab juhtuma päriselt ning lapsed teevadki pliidi ääres päris toite. Raamatu prototüübid on elust endast. Rasmus ütleb esitlusel, et tema lemmiklugu on "supilugu" ja samas loo järel on ka borši tegemise õpetus.