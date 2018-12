Trumpi viin ajab inimesed pöörasele taarajahile

Trump Vodka pudelite nappus ja Trumpi poolehoidjate hullumeelsus muudab sellise turu olemasolu loomulikuks, kirjutab Esquire US. See ei muuda nende sõnul asja siiski vähem masendavaks, isegi mitte pilakingina. Ja nagu Trumpiga kipub olema, on nende nappusel ka oma kahtlane taustalugu.

Väidetavalt 500 000 lisapudelit ei jõudnudki poeriiulitele. Bloomberg kirjutas, et Trump Vodkal ei läinud hästi. «Me ei saanud klaasi osta, sest meil polnud raha, et osta klaasi,» rääkis Trump Vodka looja, endine finantsjuht J. Patrick Kenny. «Kui me ei saanud osta klaasi, siis me ei saanud seda toota. Kui me ei saanud seda toota, siis me ei saanud seda tarnida.» Kenny lahkus ja teda ei asendatud kellegagi.