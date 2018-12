Mida su kõrvad sööksid?

Mitte päris, kuid arvukad uurimused näitavad tõepoolest, et nõrgenenud kuulmisega inimestel on ilmselge vitamiinipuudus, kirjutab Ihr Hörgerät. Seega võib toitainepuudus olla vähemalt osaliselt asjaga seotud. Samas on tulnud välja, et optimaalses koguses toitaineid, looduslikke vitamiine, võib aidata kuulmist parandada.